港“杀鼠令”后续：渔署收仓鼠受阻报警 动保团体联署求情

港府下达“杀鼠令”后风波延烧，渔护署今日（21日）凌晨谴责阻碍市民上交仓鼠的行为，并称已就事件报警。与此同时，在没有证据显示“鼠传人”的情况下大量扑杀仓鼠也令香港动保人士不满，多个动保团体联署请求政府放过测试结果已呈阴性等染疫可能性较低的动物。

港媒香港01早前报道，香港铜锣湾宠物店有仓鼠被验出冠病病毒后，港府18日下令扑杀全港宠物店2000多只仓鼠，并强烈建议市民将去年12月22日之后购买的，染疫风险较高的仓鼠上交当局进行人道毁灭。

有义工为阻仓鼠被人道毁灭，到渔护署动物管理中心外收集市民打算上交的仓鼠。

香港政府一站通官网今早通报，渔护署谴责这类行为，要求义工立即停止阻碍市民交出仓鼠，并交回已取走的仓鼠。网站也称，渔护署已就此事报警。截至昨日，管理中心共已接收68只仓鼠。

香港01称，今早动物管理中心门外可见有警员戒备，同时也仍有义工在徘徊，希望代管市民要上交的仓鼠。

《星岛日报》则报道，“掌心生命-香港仓鼠关注协会”、“毛守救援”等多个动物保护团体以及兽医诊所发表联署声明，希望港府撤销扑杀令。

联合声明中质疑港府不需扑杀远至去年12月22日所购买的仓鼠及小型动物，包括其他已检测确认无感染的兔子、天竺鼠及龙猫，促请当局停止扑杀令，给予病毒检测呈阴性的小动物一条生路。