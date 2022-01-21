港两专家吁逸葵楼居民禁足三天

香港两名呼吸系统科专家呼吁葵涌邨逸葵楼2500名居民禁足三天。

据网媒“香港01”报道，香港呼吸系统专科医生梁子超受访时说，逸葵楼明显存在活跃传播，单靠一次检测阴性，居民就可离开住所，防疫措施形同“半桶水”，过于松散，不足以阻截传播。

梁子超说，目前防疫措施明显比病毒传播速度慢，染上奥密克戎变异株人士可在一至三天内发病，因此应果断围封大厦三天，否则“上午检测阴性，一两小时后可阴转阳，下午已可感染他人”，一旦流入社区后果更大。

梁子超还说，理解政府检疫设施不足，但逸葵楼是一栋大厦，有水有电，围封后可以安排居民逐一检测，相信安排足够人手，向居民提供食粮，围封大厦并非大问题。

香港政府专家顾问、香港中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌也认为，不应容许葵涌邨逸葵楼居民外出工作、在社区游走，最理想应禁止出入三天。

许树昌在香港商台节目上说，预计逸葵楼公用地方如大堂、垃圾房等环境有广泛污染，不应容许居民外出工作、在社区游走，最理想应禁止出入三天，并由政府代送物资，但他估计当局有行政、人手上考虑。

葵涌邨逸葵楼疫情昨天（20日）大暴发，至少涉及11个单位的16人染疫，政府因检疫设施不足，未撤离大厦2500名居民，而是向逸葵楼发出“限制与检测公告”，居民今天（21日）起一连三日要强制检测。有逸葵楼居民批评，政府未派人员在大厦检查出入人士是否已获取阴性报告，担心个案流入社区。