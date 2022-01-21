混陆制口罩却标台制 加利负责人遭判监五个月

被列为“口罩国家队”的台湾厂商加利科技公司因进口中国大陆非医疗口罩混充市场，引发舆论哗然。该公司负责人林明进遭士林地检署起诉，今天（21日）被判监五个月。

综合《联合报》《自由时报》等台媒报道，林明进2020年3月被查出在进口大陆制口罩上标示“MADE IN TAIWAN”，共6万9570片，有产地不实情事，遭士林地检署依虚伪标记商品原产国罪起诉。士林地方法院今天审结此案，判林明进有期徒刑五个月，可易科罚金15万元新台币（下同，约7287新元）。

报道称，加利科技公司在冠病疫情2020年在台湾暴发后，成为经济部核定征用口罩厂商“国家队”之一。

根据判决，林明进2020年3月起向中国大陆厂商购买医疗口罩6万9570片，并在口罩上标示“MADE IN TAIWAN”的钢印字样；去年3月29日，他用加利科技公司名义向财政部关务署基隆关报运进口，经关务人员开柜查获，获得检方依法起诉。

至于林明进涉及的另一起欺诈案，士林地检署指出，一般医用口罩原料为熔喷不织布，林明进涉嫌以低于市价取得熔喷不织布共9792公斤，用来缴交每日19万片的定额征用口罩产量，但林明进未将熔喷不织布制成口罩，反而涉嫌拿从大陆输入的非医用口罩，部分混充缴给实名制征用口罩，部分卖给一般客户。

检方计算，林明进交付“口罩国家队”共395万6000片，每片2.7元新台币，共1068万1200元新台币；从大陆输入口罩467万8000片，每片市售价格5元新台币，共2339万元新台币；不法所得共计3407万1200元新台币。此案仍在审理中。