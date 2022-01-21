港学者认为九龙西区或有多个传播链

香港学者认为，疑似与南亚妇女有关的奥密克戎变种毒株在九龙西区范围内快速扩散，九龙西区可能有多个传播链。

香港理工大学医疗科技及资讯学系副教授萧杰恒今天（21日）在接受香港电台的访问时说，奥密克戎病毒可能在位于九龙西区附近的逸葵楼大爆发。

逸葵楼发生超级传播事件，已有15个居民及一名在逸葵楼工作的保安人员染疫。港府专家团昨晚到场进行视察和调查发现，一名男子上周四（13日）曾到该大楼的垃圾房拾荒转售，而他的43岁巴基斯坦妻子也感染冠病。专家团相信，逸葵楼的个案与这名男子有关。

综合香港《明报》《星岛日报》和香港01报道，政府专家顾问袁国勇早前认为，逸葵楼出现非常大的超级传播事件，但香港的检疫设施不足以隔离住在大楼内的所有2500名居民，也无力现在安排家居隔离，并说下来将要求居民每晚进行检测，检测结果在隔天呈阴性后才可以外出。

港府网站的资料显示，这名巴基斯坦妇女上个月20日与家人从巴基斯坦抵港后，在一家酒店进行强制检疫。她在强制检疫期间进行六次检测均呈阴性，本月10日完成强制检疫后返回深水埗的住所，14日在另一次检测中，被发现检测结果呈阳性。

这名妇女的九名家人，包括她的丈夫和三名儿子也染病。在她所居住的九龙西深水埗大楼内，住在妇女单位楼上的一对母子则出现初步阳性检测结果。

另一名在本周二（18日）确诊的26岁幼稚园女教师，上周五（14日）曾与上述妇女的两个儿子，几乎在同一个时间出现在深水埗区的美孚港铁站出入口，双方出现的时间相隔约9秒。这名女教师的病毒基因排序与妇女的完全相同。

萧杰恒认为，港铁站出入口未必是最终的感染途径，并称这名教师如何受到感染是个谜。