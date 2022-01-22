中国官媒评直播妇科手术：各方守土有责才能杜绝乱象

针对山东省日照市中心医院涉事医生厉某某在网上直播妇科手术片段，被刑事拘留，并注销其执业医师资格证书、予以开除，中国官媒央视昨晚发表评论文章称，直播者要有道德和法律底线，不能什么都播；管理者、网络平台，要切实负起监管、审查的职责。惟有各方守土有责，才能杜绝直播乱象，才能保障网络环境风清气正。



央视新闻客户端发出的评论文章称，上述情况是基于畸形追求流量导致直播乱象不断的现实，近年来仅在医学领域，就有护士直播配药、直播给患者插胃管等事件，多次引发争议。



评论说，此次直播并非发生在厉某某的个人空间，而是在多名医护人员在场的医院手术室，当时哪怕有一个人出面制止，直播都不可能实现，可惜却没有。这是纪委监委对相关人员问责追责的直接原因，也从另一个侧面反映出了相关人员对患者隐私的漠视，对违法直播的容忍。医院管理规章形同虚设。



评论还指出，这一事件中的直播平台B站回应称，他们曾在直播过程中多次警告并切断，随后对直播间永久封禁。这个回应意在说明平台并非毫无作为，但从最终的传播效果看并无大用。

评论质问，严重侵犯公民隐私的犯罪行为需要“多次警告”吗？难道不应该“零容忍”直接切断直播吗？评论强调，切实履行对直播的审查和监管职责，是平台不可推卸的责任。

一名网友本月15日在直播网站平台B站直播间发现一名男性麻醉师在一名女患者做妇科手术时进行的直播。女患者在不知情的情况下，被拍摄私密部位，周围无人阻止。

B站随后回应称，经内部核查，所反馈的直播间已被永久封禁，并已向公安机关举报。

山东省日照市东港区宣传部昨天（21日）通报，已对日照市中心医院涉事医生厉某某刑事拘留，提请批捕，依法依规注销执业医师资格证书、予以开除。

通报称，日照市东港区纪委监委于18日22时成立调查组，目前已对日照东港区政府、日照东港区卫健局、涉事医院负有领导责任和直接管理责任的11名相关人员严肃追责问责，对负有直接管理责任和重要领导责任的人员予以免职。