郑州“7·20”特大暴雨灾瞒报死亡失踪人数139人

根据中国应急管理部官网发布的河南郑州“7·20”特大暴雨灾害报告显示，截至去年9月30日，郑州市因灾死亡失踪380人，其中在不同阶段瞒报139人。

报告称，郑州市本级瞒报75人、县级瞒报49人、乡镇（街道）瞒报15人。一是未按规定统计上报。按照突发事件应对法和自然灾害救助条例、防汛条例等有关规定，灾情稳定前应当每日逐级上报自然灾害造成的人员伤亡等情况，有关单位和个人不得虚报、瞒报、伪造、篡改。

去年7月25日至28日，郑州市连续四天未通过报灾系统上报因灾死亡失踪人数，截至7月29日仅上报97人。直到中央多次要求，省委办公厅、省政府办公厅7月29日、8月1日两次发出紧急通知后才统计上报，7月30日上报322人、8月1日上报339人。

其次，郑州市刻意阻碍上报因灾死亡失踪人员信息，对因灾死亡失踪人数统计上报态度消极，不仅没有主动部署排查、要求及时上报，反而违规要求先核实人员身份等情况再上报，以多种借口阻碍信息报送工作。

此外，报告还指出，郑州市对已经掌握的信息隐瞒不报。7月25日至29日郑州市县两级共瞒报116人；8月18日至19日中央领导考察河南期间，郑州市已掌握新增因灾死亡12人，但仍不如实报告；8月20日调查组进驻后，因灾死亡失踪人数比8月2日公布数增加41人，其中23人属于瞒报。