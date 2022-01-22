桃园自贸区再添66例 台湾单日新增创新高

台湾本土疫情激增，中央流行疫情指挥中心昨天（21日）原本公布位于桃园机场管制区内的远雄自由贸易港区亚旭电脑公司新增六起确诊移工病例，岂料昨晚再检出60起新病例，该经贸园区目前累计66人染疫，加上高雄、台北市及桃园17个病例，单日新增83人确诊，创下今年以来最高纪录。

综合中时新闻网、《自由时报》等台媒报道，亚旭电脑昨天深夜在官网发布防疫声明称，有鉴于桃园地区疫情升温，为确维同仁健康与排除疫情潜在风险，将在本月22日和23日扩大清消，在亚旭电脑中和、杨梅、竹北、桃园办公场域及厂区进行全面性清洁及消毒，确保工作区域安全，并从下周一（24日）起，比照三级防疫规范，实施人员分流分班并谢绝洽公访客，降低人员接触风险。

声明还说，亚旭电脑吁请员工自主健康管理，维持社交距离，无论居家办公或室外活动，须落实戴口罩、勤洗手、酒精消毒；非必要勿出入公共场所，不搭乘大众运输工具。同时要配合政府防疫措施。

桃园亚旭电脑公司昨晚暴增60起本土病例，中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组长王必胜说，初判是一开始的两名曾到西堤餐厅的移工传染开来，时间拖了较长、发病至少一周以上。这60起病例有移工和台湾籍劳工，但以移工居多，且病毒量“有高有低”。

根据桃园市疫调，两名移工身体不适做采检，前天深夜才得知有人确诊，立即匡列采检，后来疫调发现他们两人曾在本9日到中坜西堤用餐，没有实联制、没有预约，加上移工语言不通没有接收到新闻报道相关资讯，才没有匡列到这两人。

指挥中心到昨天下午已公布六名移工相关群聚病例，加上昨晚新增60起，共累计66起，且还有270人待采检。

