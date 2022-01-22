开设“虎景房”江苏酒店：是迎虎年体验项目未收停业通知

针对有报道称江苏南通一家酒店的“虎景房”被当地文旅部门叫停，涉事酒店所属的森迪文旅集团公司昨天（21日）称，“虎景房”是为迎接农历虎年开发的体验项目，未收到停业通知。

据澎湃新闻报道，森迪文旅集团管理人员昨午称，“虎景房”是为迎接农历虎年开发的体验项目，老虎由人工繁育，饲养手续齐全，能保障游客的住宿安全和动物福利，目前在装修，“虎景房的宣传、营业被叫停”是误传，公司未接到有关通知。

南通崇川区文旅局工作人员说，对酒店开设“虎景房”，该局正在调查，进展将由相关部门统一回复。

网传视频显示，酒店房间的窗户外有一只老虎踱步并向里探看。不少网民对与老虎只隔着玻璃的“虎景房”的住宿安全、动物福利提出质疑。

设“虎景房”的酒店名为森迪部落树屋酒店，位于南通森林野生动物园内，动物园与酒店同属森迪文旅集团公司。

森迪文旅集团管理人员昨天透露，森迪部落树屋酒店去年6月开业，树屋类民宿房型开始接受预订，“虎景房”是去年底为迎接农历虎年设计的体验项目，相似房型有四间。网传视频可能由装修人员或酒店员工拍摄、发布，并非官方授意发布。

据介绍，“虎景房”与老虎间有防护措施，窗户采用防爆玻璃，贴有防弹防爆膜，并有人员实时巡查。老虎轮换进入房间外，一定时间后放到室外空间，“兼顾安全性和动物福利。”

上述管理人员说，这样的环境与在三亚亚特兰蒂斯酒店内观赏水族馆的鲨鱼几乎是一样的。游客花钱入住，代表能接受在里面可以看到老虎。设计“虎景房”是让公众在保障安全的前提下认识、亲近野生动物，通过住宿产品的创新给游客带来新奇体验。

另据极目新闻19日报道，崇川区文旅局工作人员说，老虎是动物园合规饲养的，相关部门通过检验，饲养手续齐全。据了解，南通森林野生动物园里还有一个“白虎餐厅”，用餐时隔着玻璃能看到老虎，已运营几年。