中国外交部：立国真想改善当前局面应展现诚意

中国外交部昨天（21日）说，立陶宛若真想改善与中国的关系，应该展现诚意，拿出实际行动。

中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上说，中立关系出现问题的根本原因，是立陶宛当局在涉台问题上执意采取错误行动，损害中国核心利益，破坏国际关系基本准则。谁是造成中立关系恶化，一步步导致局势升级的始作俑者，国际社会自有公论。

赵立坚说，中国同立陶宛沟通的大门始终敞开，立陶宛如果真的有意改善当前局面，应当向中方展示出诚意，拿出实实在在的行动来。

据俄罗斯卫星通讯社昨天消息，立陶宛总统瑙塞达19日在该国举行的新闻发布会上说，外交部长兰茨伯格斯已向他提交了一份缓解与中国紧张关系的计划。他希望该计划能够得到实施。

瑙塞达说：“我们不仅需要专注于与我们的合作伙伴、盟友合作，还需要落实我请兰茨伯格斯制定的缓和对华关系计划。他已向我介绍计划内容，我希望我们可以在未来落实这个计划。”

瑙塞达认为，立陶宛与中国之间的现阶段关系“明显给企业带来巨大损失”，而且“未来还会更大”。瑙塞达还说，立陶宛的政客们有时在“很高的天上”做出决定。

瑙塞达说：“有时我们会爬到非常高的地方，上到非常高的天空，看不到我们站在哪里。而我们的经济基础首先是我们的企业家和投资者。我们需要听到他们的声音。”

立陶宛外长兰茨伯格说，已准备的对华关系缓和计划，包括与中国讨论某些方向。他认为，立陶宛和北京有望在不久的将来举行首脑峰会。这个峰会应在缓和气氛中举行。