台绿媒民调：国民党好感度历史次低民进党好感度没变化

台湾亲绿媒体《美丽岛电子报》最新民调显示，在野国民党的好感度创历史次低，执政的民进党好感度则没有变化，令该报董事长吴子嘉觉得奇怪。

据中时新闻网报道，《美丽岛电子报》今年1月民调显示，民进党正向评价为46.3%（上升0.2%）、负向评价为41.4%（下滑2.8%）；而国民党正向评价为22.7%（下滑5.3%）、负向评价为63.0%（上升4.9%）。对此，吴子嘉说，这是国民党从2006年至今15年来的次低纪录，但民进党的好感度却没有变化，这就怪了。

对于台湾政党好感度，《美丽岛电子报》董事长吴子嘉昨天（21日）在《关键时刻》节目中分析，在马英九2008年当选总统时，国民党的好感度还有57.4%，现在却变成22.7%，15年降了35个百分点，如今这些人跑去哪儿？就是不表态了，不支持国民党之后，变成中立。至于这些选民有没有跑去民众党呢？民众党好感度只有7.7%，所以也没有拿到变成中立的32.7%。

吴子嘉指出，原来蓝军有30几趴（30几%），现在既不支持民进党、也不支持国民党，变成中立选民，大家还有机会抢，问题是不一定是国民党抢到，也不一定是民进党抢到，民众党也会进来抢，这是一块大肥肉，谁不抢呢。

台湾总统蔡英文的信任度维持平盘，为53.1％，执政满意度则下降0.2个百分点，为54.4％。台湾行政院长苏贞昌的施政满意度则上升0.8个百分点，为49.1％。吴子嘉说，从蔡英文、苏贞昌的负向评价来看，显示民进党的执政成绩并不佳。

吴子嘉分析，蔡英文的负向评价稍微好一点，为41.9%，苏贞昌的负向评价则为45.4%，这表示民进党的执政成绩并不佳；而对经济情况不信任也有61.6%。

