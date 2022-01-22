港渔护署长：人道毁灭传染性高的动物是一贯做法

香港政府此前决定人道毁灭大批仓鼠，引起社会议论。渔护署署长梁肇辉今天说，参考流行病学研究，人畜会共通传染病，将传染性高的动物人道毁灭是一贯做法。他说，考虑到冠病病毒有潜伏期，即使动物的病毒检测呈阴性，不代表不带病毒，当局未有适当措施为动物反复测试，因此决定将同一批次的仓鼠人道毁灭。

根据《星岛日报》报道，梁肇辉在电台节目中说，全港市民正饲养的仓鼠数目数以万计，有关决定是希望尽量减少受影响仓鼠的数目，同时令风险受控，因此集中处理涉事两个批次的仓鼠。

他强调，大前提是要保障市民的健康，已采取平衡的措施；若再研究多一段时间才采取行动，造成的影响难以负担。

香港政府专家顾问、中大呼吸系统科讲座教授许树昌亦在同一个节目说，涉事仓鼠样本被验出与德尔塔（Delta）变种病毒相关，香港未曾出现过有关病毒，认为从海外输入可能较大，仓鼠亦有较大传播风险，涉事宠物店员感染后亦传染其他人，因此呼吁市民交出仓鼠让当局处理。

香港铜锣湾宠物店有仓鼠被验出冠病病毒后，港府周二（18日）下令对全港宠物店2000多只仓鼠实施人道毁灭。

此举引发舆论反弹，爱护动物人士担心有饲主恐慌之下弃养宠物，并质疑港府大规模扑杀仓鼠反应过激。