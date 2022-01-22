中共中央军委晋升七名上将 新职务首次公开

中共中央军委晋升七名上将，七人职务均首次公开。其中，中部战区迎来新任的军政主官。

据新华社发布的消息，中央军委晋升上将军衔警衔仪式昨天（21日）在北京八一大楼举行，中央军委主席习近平向七名晋升上将军衔警衔的军官警官颁发命令状。

这七名上将是：北部战区政治委员刘青松、中部战区司令员吴亚男、中部战区政治委员徐德清、陆军政治委员秦树桐、海军政治委员袁华智、火箭军司令员李玉超、武警部队政治委员张红兵。

据《北京青年报》旗下的微信公众号“政知道”梳理，此次晋升上将军衔警衔的七人，职务均为首次披露。

新晋北部战区政委刘青松，此前长期在空军部队政治工作部门服役。他曾担任原广州军区空军政治部副主任、空军武汉某指挥所政委等职。本轮军改启动后，刘青松多次以北部战区空军部队领导的身份亮相。

2018年夏天，刘青松以东海舰队政委身份公开亮相，跨军种赴海军系统服役。

中部战区迎来新任军政主官

新任中部战区司令员吴亚男1962年出生，石家庄人，长期服役于解放军陆军部队。

他曾担任原第16集团军副军长、78集团军军长、北部战区副司令员兼陆军司令员。应急管理部2021年发布《关于调整国家防汛抗旱总指挥部组成单位和人员的通知》中显示，吴亚男职务为中央军委联合参谋部副参谋长。

新任中部战区政委徐德清，曾担任解放军77100部队政治部副主任、原第13集团军副政委、原第47集团军政委、71集团军政委等职。此次履新前，他担任西部战区陆军政委。

前述消息显示，中部战区至此迎来了新任的军政主官。

三大军种均有主官变动

新任陆军政委秦树桐此前曾长期在陆军部队服役。他曾担任原12集团军政治部副主任、原31集团军政治部主任、原第1集团军政委、75集团军政委。2018年，秦树桐调任陆军政治工作部主任。

新任海军政委袁华智长期在海军政治工作部门服役，曾担任海军某陆战旅政委、海军政治部秘书长、海军后勤部政委、海军陆战队政委、海军副政委等职。

新任火箭军司令员李玉超出身基层部队，曾先后担任原二炮应急机动作战团团长、核常应急导弹旅旅长、原二炮核导弹旅旅长、新型常规导弹旅旅长等职务，率领部队多次完成导弹实弹发射训练任务。火箭军组建成立后，李玉超担任火箭军某基地司令员，2018年担任96603部队部队长。

新任武警部队政委出身解放军

新任武警部队政委张红兵出身于解放军陆军部队。简历显示，张红兵曾担任原20集团军某旅政委、20集团军政治部主任、76集团军政委、东部战区陆军政委等职。