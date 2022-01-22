高雄城中城大火酿46死 检方建请法院对女嫌犯处以极刑

高雄地检署昨天（21日）以故意纵火害多人丧命，依杀人、公共危险罪起诉，涉及去年10月高雄城中城大楼大火造成46死惨剧的女嫌犯黄格格，并建请法院对她处以极刑。

综合《自由时报》、中时新闻网等台媒报道，高雄地检署追查城中城大火案时，认定52岁女子黄格格与53岁男友郭清文交往时感情受挫，酒后愤而把净香余烬倒在聚会的1楼房间沙发上，沙发闷烧后闪燃爆炸酿灾。黄格格事后还狡辩毫无悔意，检方昨天以上述罪名对她提出起诉。

据报道，城中城大楼1楼至6楼和12楼呈废弃状态，7至11楼分户隔间做为住宅使用。黄格格和郭清文去年8月开始交往，郭清文因经济条件不佳，长期占住大楼1楼一个五坪大房间，两人常在那里与友人泡茶、酒叙。

检方追查，黄格格嗜酒，感情控制欲强烈，常无端怒骂郭清文，数次砸毁门窗暴走脱序，郭清文和她交往不到两个月就想分手。去年10月13日，郭清文、黄格格与毛姓、何姓少年在房内喝酒，当晚11点多郭清文先离开，黄格格怀疑郭去找前女友，传LINE给郭清文，郭清文已读不回；黄格格气得用语音录下十八段独白传给郭清文，包括“我把你当作宝，你当我什么？”“你如果要疯，我会陪你疯”等。

检方查出，隔日凌晨1时许黄格格气到失去理智，想起郭清文曾呛她“房子不是我的，有种妳就把这里烧了”，疑似故意把未熄灭的香灰直接倒在皮沙发后，迳自骑车回家。不到15分钟，房间烟雾弥漫，一名计程车司机徒步经过发现有异，探头查看惊见火光，正要转头拿灭火器抢时，“砰！”一声玻璃窗炸开，火势一发不可收拾，司机只能大喊“火烧快跑！”火势立刻蔓延至一旁机车和杂物，浓烟因“烟囱效应”不断上窜，高楼层居民仅数人成功逃出，46人呛死家中，41人幸存。

检方说，黄格格相当狡猾，在13次侦讯过程中都不认罪、供词反复，更拒绝测谎，完全不配合办案。“丧命的住户根本不是被烧死，全都是被浓烟呛死！”

检方认定黄格格仅因猜忌怨恨竟酒后失控，故意点火滋事要让男友难堪，引发大火害命。加上犯后毫无悔意，态度恶劣，建请法院处以极刑并褫夺公权终身。

高雄地方法院昨晚裁定续押。检方以郭清文事发前已离开现场无管理义务过失，处分不起诉；大楼总干事渎职、逃生门遭窃等，因证据尚未明确，将另案侦办。