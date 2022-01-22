港府专家顾问料年初四放宽社交措施机会微乎其微

香港政府专家顾问许树昌说，目前香港出现德尔塔与奥密克戎两条变异病毒株战线，葵涌邨内也暴发疫情，需要时间检视是否出现社区扩散，相信港府年初四后放宽社交距离措施的机会微乎其微。

也是香港中文大学大呼吸系统科讲座教授许树昌今早（22日）在香港商业电台节目受访时说，这次涉及宠物店Little boss群组的德尔塔AY.127变种病毒与捷克有关，上月22日和本月7日两个批次的仓鼠受污染，宠物店的仓鼠笼同样检测出病毒呈阳性，加上女店员处理过本月7日的仓鼠几天后发病，时间吻合及基因排序支持仓鼠传人的可能性。

他指出，之前海外供应仓鼠的国家没发现有仓鼠感染冠病病毒，因此政府以往没要求为入口仓鼠检测，但这次事件反映仓鼠同样会受感染，相信渔护署将来会对入口仓鼠增加检验冠病病毒的要求。

源头不明26岁幼稚园女老师，疑与早前确诊巴籍妇人的两名儿子在同一时段行经港铁站隧道，前后相隔九秒，怀疑因此染疫。

许树昌说，奥密克戎变异病毒的传播性较其他冠病病毒高4至8倍，一般外科口罩只能阻挡较大飞沫颗粒，估计涉事隧道内的飞沫有机会经过蒸发变成细小微粒，将病毒散播出去。

对于政府一连五天围封葵涌邨逸葵楼强制检测，许树昌说，相信有助于找出多一代传播，房屋署将有办法联络到在围封前已离开逸葵楼的居民。他还说，原本住在逸葵楼的居民不应该预先离开大厦走出社区，如果是无症状感染者，不知道自己已带病毒，可能会连累到其他人。