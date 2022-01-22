中国常驻联合国代表：美国将遏制中国影响力当联合国主要任务和成绩荒唐可笑

中国常驻联合国代表张军说，美国将遏制中国影响力当成在联合国的主要任务和成绩，是既荒唐可笑又不可理喻的。

美国常驻联合国代表团网站前天（20日）发布题为“重塑美国在联合国领导力事实清单”，晒出美国常驻团2021年在联合国工作的成绩单，其中多次对中国进行无端指责。

中国常驻联合国代表张军昨天在官网刊发的回应记者提问时说，美国将遏制中国影响力当成在联合国的主要任务和成绩，这显然是荒唐可笑、不可理喻的。

张军说，中国对世界和平发展的贡献、对联合国的支持、对各国的帮助有目共睹、实实在在。中国所追求的是合作共赢，而不是一家独大；是平等相待，而不是仗势欺人；是开放包容，而不是拉帮结伙；是和平共处，而不是挑起对抗。

张军提及，中国站在时代发展潮流一边，站在绝大多数国家一边，是正义的力量、进步的力量、合作的力量。有些人总是试图从消极的角度看待中国甚至抑制中国的作用和影响，这种狭隘、阴暗的心理，是冷战思维的具体表现，是对当今世界的巨大威胁。

他还说，中国不反对其他国家发挥作用，但这种作用必须是正面的、负责的、建设性的。“我们不需要将世界带向动乱、挑起各国对抗的所谓领导力，不需要阻挠别国发展、给世界经济制造麻烦的所谓领导力，不需要到处施加单边制裁、给别国人民造成苦难的所谓领导力，不需要在疫情中无所作为、让几十万人民失去生命的所谓领导力。”

张军提到，美国在这份成绩单中还特别吹嘘称美国推动18个国家关注中国新疆的人权状况。这是装睡的人永远叫不醒之又一例证！事实是，中国新疆保持繁荣稳定发展，中国人民生活一天比一天好。美方不应忘记，在人权理事会和联大三委期间，近100个国家发声支持中国在涉疆等问题上的立场，反对出于政治动机、基于虚假信息对中国进行无理指责。