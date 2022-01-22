中国驻日使馆批美日领导人会晤恶意操弄涉华议题

美国总统拜登与日本首相岸田文雄周五（21日）举行视讯会晤，双方同意在中国等问题上密切合作，中国驻日本大使馆发言人今天对此回应说，日美领导人视频会晤恶意操弄涉华议题，对中国无端攻击抹黑，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。中国对此表示强烈不满和坚决反对，已提出严正交涉。

中国驻日本大使馆官网以问答形式发布的声明说，日美同盟作为冷战产物，不应针对第三方或损害第三方利益，更不应处处拿中国说事。日美固守冷战思维，大搞集团政治，挑动阵营对立，制造分裂对抗，只会损人害己。

发言人还说，谁在打着规则旗号大搞霸权干涉，谁在挥舞制裁大棒四处霸凌胁迫，国际社会看得很清楚。奉劝日美顺应时代潮流，摒弃零和博弈、以邻为壑的狭隘政策，停止干涉中国内政，停止以意识形态划线搞小圈子。

发言人强调，中国在台湾、涉疆、涉港、涉海问题上的立场是一贯、明确的。钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。无论日美说什么、做什么，都改变不了钓鱼岛属于中国的客观事实。任何人不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。日美等国打着民主人权的幌子对中国内政问题进行政治操弄，出于地缘政治私利在涉海问题上挑拨矛盾争议，这种做法不得人心，注定失败。

发言人最后说，一段时间以来，日本在地区和国际场合频频炒作涉华议题，对中国内政说三道四，蓄意抹黑中方，违背中日四个政治文件精神，损害两国政治互信，对中日关系改善发展造成严重干扰。中方严肃敦促日方纠正错误言行，停止挑衅滋事，避免两国关系受到进一步损害。