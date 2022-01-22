立陶宛2万余瓶兰姆酒料年初一在台开售

台湾烟酒公司本月初透露将买进两万多瓶立陶宛国产兰姆酒，预计将在大年初一（2月1日）在台开售。

据台湾《自由时报》报道，台酒公司董事长丁彦哲今早在台酒桃园酒厂举行的立陶宛国产兰姆酒的拆柜开仓仪式，在重新贴标后，预计首批将于大年初一在台酒门市、经销商及全家超商（FamilyMart，日本跨国连锁便利商店在台湾的经营体系）贩售。

立陶宛与台湾互设代表处，引发中国大陆经济制裁，由立陶宛去年12月生产的两万余瓶兰姆酒面临大陆拒收后漂流海上，台酒公司适时相挺全数购买。

丁彦哲受访时说，这批兰姆酒共两万多瓶，去年12月2日从立陶宛装船，预计12月29日到达中国大陆，但之前就发生立陶宛啤酒被大陆拒收，预料兰姆酒也会命临相同命运，台湾驻立陶宛代表黄钧耀获悉和他联络，他得知上述情况后决定台酒公司全数购买，由于港口货运堵塞，本月18日晚间才运抵台湾进行报关程序。

这批兰姆酒今早10点在台酒桃园酒厂货柜码头举行拆柜仪式，并由公证行派员检视货柜外观后拆除海关封条，随即开仓检验货品。

丁彦哲说，这批兰姆酒原本销往中国大陆，简体字的产品标签不能使用，故需另印制产品标签，标签上印有台湾与立陶宛旗帜，彰显两地情谊，并且来台的兰姆酒没有包装，因此要花时间印制包装、手提袋，预计大年初一先上市6000瓶。

丁彦哲也提到，此次进口的两万多瓶立陶宛兰姆酒，总统府和各部会都打电话来订购，市场反应相当热络，另约有四成数量是委托全家超商贩售。

由于数量不多，据他了解，全家超商采取预购方式，台酒门市、经销商从大年初一开始贩售，每瓶600元新台币（约29.12新元）、每人限购一瓶。