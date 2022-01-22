10人涉参与2019年尖沙咀暴动 九人罪成还押3月判刑

10名男女涉嫌参加2019年在尖沙咀警署外的暴动，其中九人今天（22日）被裁定罪成，还押至3月判刑。

综合《星岛日报》、网媒“香港01”等港媒报道，这10人涉嫌在2019年8月11日与多名示威者在尖沙咀警署外聚集，期间曾有人包围警署，并向警署行车入口投掷汽油弹，令一名男警双腿有5.5%二级烧伤。

控方引用终院去年颁下2019年7月28日中上环冲突中的“赴汤杜火”案例，指无论被告是以主犯或从犯身份在场，若以协助、教唆或鼓励的方式参与，均属同犯，并指本案被告衣着相似，人多势众并互相掩护，但10名被告均否认暴动罪，法官游德康今天在区域法院裁决，其中九人罪成。法官称需时间阅读求情文件，将押后至3月5日判刑。

10名被告依序为刘维颖（19岁，女）、郭嘉辉（22岁），张文俊（17岁），梁卓华（24岁，女）、黄奕玮（20岁）、梁俊伟（26岁）、吴绍勤（28岁）、韦婷婷（26岁，女）、卓丽馨（24岁，女）和潘慧雯（43岁，女）。他们被控于2019年8月11 日，在尖沙咀柯士甸道与堪富利士道之间的弥敦道参与暴动。10名被告中，除26岁的梁俊伟外，在现场被捕的其他九人全部罪成。

法官游德康指出，案发当天的破坏行为在傍晚6时半左右开始，警方至7时半左右开始在弥敦道一带推进，且不断向在场人士作出警告，在晚上8时过后才展开拘捕行动。

法官认为若非参与集结人士，在警方不断作出警告时，理应知道要离开并有足够时间这么做。虽然部分被告辩称没听到警方警告，以及没时间离开等，法官认为说法不能成立。

唯一脱罪的被告梁俊伟，当晚8时15分在堪富利士道路口被截停。他没逃跑，只是举高双手，虽身上也有示威者惯用装备，但并非在暴动现场被捕，不可被视为参与者，故裁定他罪名不成立。