吴钊燮谈台驻尼加拉瓜前大使入籍争议：吴进木是被陷害

台湾驻尼加拉瓜前大使吴进木涉叛逃成尼国公民争议不断，台湾外交部长吴钊燮今天说，这件事以吴进木个人来讲也是被陷害。他解释说，吴进木曾说明在他辞职前夕，尼加拉瓜政府拿一个表格给他填，并说是荣誉国民的申请表，吴进木没有怀疑就进行了填写，而台尼断交第二天尼加拉瓜方面就宣布他的公民申请通过。

根据联合报报道，吴钊燮在立法会上说，吴进木的事情对大家来讲都是“非常辛苦的一件事情”，无论如何，退休大使拿到对方国籍，尤其是在断交情况下，都是不容许的事情，外交部正就法律规定应如何调整研议中。

吴钊燮还解释说，吴进木因妻子中耳的问题没有办法保持平衡，会一直跌倒，也没办法旅行，前年就向外交部提出辞呈，但一直慰留，去年（9月28日）才准辞。

台湾立法会今天上午展开总预算朝野协商，首先开始的是外交部预算，但因吴进木涉叛逃争议，引发朝野冲突，最终外交部预算全数搁置，待协商末期再处理。

台尼去年12月断交后，前驻尼加拉瓜大使吴进木夫妇获授尼国国籍且未回台，被民进党前立委林浊水本月2日发文质疑“叛国”。

台湾外交部随后回应说，吴进木在台尼断交前已离任，其退休程序完备且合法，但有关吴进木在断交后获尼国国籍，外交部事前并不知情。