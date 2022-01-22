立陶宛设贷款基金助受中国施压影响的企业

立陶宛正设立一个1.3亿欧元（下同，约1.98亿新元）的贷款基金，以帮助受到中国施压影响的立陶宛企业。

据路透社报道，在去年允许台湾在其首都维尔纽斯设立以“台湾”冠名的办事处后，立陶宛面临来自北京的经济压力。

立陶宛经济部周五（21日）在一份声明中说，欧盟竞争事务执委维斯塔格向立陶宛承诺，将尽快审查欧盟国家对立陶宛企业的支持。

立陶宛企业可从上述贷款基金获得多达1000万欧元的贷款。除该基金外，立陶宛也希望允许受影响的企业受益于即将推出的2亿欧元贷款基金。这项基金是为应对冠病疫情影响而设。

立陶宛经济部长暨创新部长阿尔莫奈特在声明中说：“中国的（施压）行动影响整个欧盟单一市场，因此需要欧洲采取强有力、协调一致的政策应对，以阻止这类行动。”

兰茨伯格斯本月接受英国《金融时报》访问时说，立陶宛与台湾的关系，令中国大陆与立陶宛的冲突升温，并称中国也对使用立陶宛生产的零部件的欧洲公司进行干扰。

立陶宛官方称，中国海关自去年12月1日起，将立陶宛从“来源国”列表删除，导致立陶宛货物滞留在中国港口无法通关。另有报道称，中国警告包括大陆集团（Continental AG）在内等德国汽车零件制造商不要使用立陶宛生产的零部件。

此外，本月5日，台湾驻立陶宛代表黄钧耀宣布，台湾将设立一个2亿美元（2.71亿新元）的基金来投资立陶宛产业。

立陶宛总统瑙塞达当地时间4日说，以“台湾”名义设代表处是一个错误。

中国大陆外交部发言人汪文斌5日在记者会上回应瑙塞达的言论时说，认识到错误是正确的一步，但更重要的是采取行动，纠正制造“一中一台”的错误情境，回到一个中国原则的轨道上来。