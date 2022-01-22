蔡英文：前总统蒋经国坚定保台是当前台湾人民最大共识

台北市人文新地标经国七海文化园区历经七年兴建及整备今天（22日）揭幕，总统蔡英文出席活动致词时说，面对当前北京对台湾一波又一波的军事及政治施压，前总统蒋经国坚定保台的立场，毫无疑问是当前台湾人民最大的共识。

综合中时新闻网、《自由时报》等台媒报道，蔡英文致词时说，希望透过蒋经国总统图书馆所提供的资料，让台湾社会更深入的了解，能更公正地评价，这将有助于化解台湾社会的分歧，否则在台湾，前总统蒋经国只是一部分人的蒋经国，有些人记得他所带来的经济发展与安全感，另外有些人则记得他所代表的威权体制。

蔡英文说，前总统蒋经国主政的时代是台湾战后发展的关键年代，当时威权体制受到挑战，台湾的经济成长正在亚洲崭露头角，许多层面的社会转型，也在那时候逐渐展开，这段台湾战后发展的经验，都应该被记录下来。

她指出，今天透过在座许多人努力与支持，成立了中华民国第一座总统图书馆，它收集、保存和展示前总统蒋经国主政时期的重要决策和社会事件。

蔡英文强调，历史能鉴往知来，有错误的地方引以为鉴，值得学习之处，也要做为借镜，透过这些不同面向的历史事件，更可以让台湾人民人深入认识、评价前总统蒋经国的历史定位。

她说，如今台湾人民看待政治领袖的方式已经和过去完全不同，台湾也从威权走向民主；台湾社会对前总统蒋经国的历史定位有许多讨论，“我认为，每一位总统的历史定位都应该由人民决定”。

蔡英文说，民主不是被施予的恩惠，期待来到这里的人经由对过去历史的回顾与检验，更能体会台湾何以成为华人社会自由开放的典范，更能感谢一代又一代的人，为追求经济发展与民主自由所做的牺牲与努力。

蔡英文也说，前总统蒋经国主政期间所面临的两岸、外交挑战，依然是台湾当前面对各种变局的重要参考。今天两岸关系时空环境虽然已有很大的改变，但面对当前北京对台湾一波又一波的军事及政治施压，前总统蒋经国坚定保台的立场，毫无疑问是当前台湾人民最大的共识。