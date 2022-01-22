Gucci用真老虎拍虎年广告被批将动物“商品化”

中国农历虎年到来之际，意大利奢侈品牌Gucci拍摄了“Gucci Tiger”系列宣传片和照片。原本想靠生肖主题吸引客户，却因为广告片里出现的真老虎引发争议，有国际动物保护组织批评此举是将动物 “商品化”。

根据每日经济新闻网报道，Gucci本月初宣布，为迎接虎年，品牌创作总监亚力山卓·米开理设计了新的“Gucci Tiger”系列（在中国名为“中国新年系列”），主打老虎图样，配之以花草等自然图案。

Gucci为此发布了一系列人与老虎同框的宣传海报和视频，并称广告中出镜的都是真老虎。

其中一个广告，模特们在屋内享受下午茶，一只体型较大的老虎穿梭其中，并跳上餐桌，与人互动。

Gucci在发布每个广告时都附上了一段 “Gucci关注自然和野生动物”的声明，称该品牌2020年2月加入了动物保护基金会 The Lion’s Share，该基金会旨在筹集资金保护濒危物种及其自然栖息地。

Gucci还称，拍摄广告时，第三方动物福利组织 American Humane全程监督，确保没有动物受到伤害，并称老虎们在一个单独的、安全的环境下被拍摄，最后通过后期制作出现在了广告中。

不过，Gucci的这则广告还是受到了各方批评，有网民质疑“老虎不是宠物”，不应该把老虎当道具，还有许多网民调侃说：“期待龙年”。

不少网民表示，虽然这个广告是为了迎合中国虎年，但是完全没有在广告中感受到中国的生肖文化，也没有感到到作为百兽之王的气势。

国际性非营利动物保护组织“世界动物保护协会”本月14日在社交媒体上发文批评 Gucci的虎年广告，称虎年应该让人们意识到要尊重和保护这些动物，而不是将它们 “商品化”，敦促Gucci停止在广告中“美化圈养野生动物”。

此外，该组织认为，Gucci拍摄的这条广告，传递了错误的信息，把本应该属于自然的野生动物描绘成了“宠物”和“奢侈品”。

中国生物多样性保护与绿色发展基金会本月16日表示，强烈抗议Gucci使用老虎拍摄虎年商业广告，并称“全球范围内，由于人类的过度利用和栖息地丧失等缘故，老虎正在迅速走向灭绝。我们不反对在符合动物伦理的前提下，在自然景观中对野生动物进行拍摄。但是这类表演型的商演和广告，是不可接受的。Gucci将老虎用于商业用途拍摄，违背了商业伦理，相当于变相鼓励对濒危动物的非法捕猎和贸易。”

据介绍，Gucci是著名的奢侈品公司——开云集团的摇钱树，在最新披露的三季度财报中，其营收占该季度总营收的52.1%。

从开云集团去年第三季度财报来看，占集团收入一半以上的 Gucci 第三季度总收入为 21.818亿欧元（约33.29亿新元），按实际汇率同比增长4.5%，但仍未达到分析师预期的 9.1% 的增幅。

占比41%的关键市场亚洲地区三季度再度爆发的疫情被认为是Gucci增速放缓的主要原因，疫情导致品牌《无尽序曲》系列最后一章的零售活动和营销计划被取消，Gucci 去年第三季度在亚洲市场销售额下滑3%。