台湾新增82例本土病例 再创今年新高

台湾中央流行疫情指挥中心今天（22日）通报，新增130例确诊病例，其中82例是本土个案，再创今年新高。

综合联合新闻网、《自由时报》等台媒报道，指挥中心指挥官陈时中透露，今天本土个案主要源自高雄港12人和桃园亚旭电脑公司70人。

高雄市今天新增14人确诊，这波疫情累计共27人确诊。包括高雄港群聚新增12人，另有两人为海科大学生和家住小港的新住民，目前感染源不明。

桃园市长郑文灿透露，亚旭电脑公司昨天（21日）发现有移工确诊，但未马上停工，将对其开罚30万元新台币（约1万4561新元），另针对有人爆料工厂隐匿病情，这部分仍在调查中，如属实将一并开罚。

亚旭电脑公司昨天通报新增六起移工确诊病例，昨晚再检出60起新病例，确诊人数达66人，截至今天下午累计70人。

桃园机场前进指挥所指挥官王必胜说，确诊者多数为移工，也有台湾籍作业员，病毒量有高有低，初判是被西堤用餐移工感染，因未采实联制且无隔离，加上距本月9日用餐日至今已超过十天，感染范围仍再调查。

台湾今天新增82例本土个案，面对即将到来的农历新年，不少民众担忧年前恐怕会升三级？陈时中说，如果是广泛多点的社区群聚，就不得不升级，但现在都是可追溯的感染源引发群聚，是否升级还需要观察。尽管世界多国采取与病毒共存策略，但台湾仍朝着清零方向努力。

随着疫情升温，台湾防疫措施也收紧。内政部长徐国勇今天宣布，春节期间宗教场所参拜人员禁止饮食。另外，要停办容易人潮拥挤的集会活动，比如抢头香、绕境、庙会，500人以上宗教活动必须提报防疫计划，“政治人物禁止跑摊”。交通部长王国材则宣布，明天（23日）起大众运输运具内禁止饮食。