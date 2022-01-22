秦刚：中美若陷入冲突对抗将是无赢家的大国政治悲剧

中国驻美大使秦刚说，如果中美陷入冲突和对抗，打贸易战、“新冷战”，那将是一场没有赢家的大国政治悲剧，也是每一位普通民众的不可承受之重。

中国驻美国大使馆官网21日刊发秦刚在马萨诸塞州港务局和北美国际码头工人协会颁牌仪式上的致辞。

秦刚说，中国改革开放40多年来，美国深度参与了中国的发展，也从中国发展中获取了巨大利益。

他透露，据统计，目前超过七万家美国企业深耕中国市场，其中97%过去一年在华实现盈利，64%在华营业收入实现增长。2020年中美贸易额达5800多亿美元（下同，约7799亿新元），2021年已达7500亿美元。中美贸易为美国消费者提供了大量品质一流、价格合理的商品，也支撑了美国国内260万个就业岗位。美国是中国外资最大来源地之一，中国是美国国债第二大持有国。中美早已结为事实上的利益共同体。

他说：“今年是尼克松总统访华50周年。过去半个世纪的历史告诉我们，中美合作既可以办成有利于两国和世界的大事。如果中美陷入冲突和对抗，打贸易战、“新冷战”，那将是一场没有赢家的大国政治悲剧，也是每一位普通民众的不可承受之重。”

秦刚强调，当前在抗击疫情、重启经济、稳定产业链供应链、应对气候变化等全球性挑战面前，中美除了团结合作别无选择，这也是国际社会的共同期盼。中美双方应当重拾融冰初心，落实两国元首共识，遵循相互尊重、和平共处、合作共赢原则，推动双边关系重回正轨，也为世界注入期盼已久的稳定性和确定性。