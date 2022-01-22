中国卫健委回应病毒物传人：非主要途径但不排除可能

中国国务院联防联控机制今天（22日）召开发布会，中国卫健委疾控局一级巡视员贺青华在会上介绍，从全球研究和防控实践看，冠病病毒经呼吸道感染，主要是通过人与人之间近距离接触传播，由污染物品导致人感染不是冠病病毒主要的传播途径，但也不排除这种可能。

贺青华说，专家研判认为，目前非冷冻入境物品导致境内人员感染的证据尚不充足，有待进一步研究，带来的疫情防控风险还需要密切观察和评估。现有研究表明，冠病病毒感染者排出的病毒可以污染物品表面，病毒在物品表面不会增殖，低温、潮湿、密闭和病毒浓度高的条件可能会延长病毒在物体表面存活的时间。

他说，中国目前疫情形势总体依然平稳。此前，中国国内发生的多起本土聚集性疫情呈现向好的态势。

据贺青华介绍，天津奥密克戎疫情报告病例数已经持续下降，1月21日首次出现了社会面的病例清零，社区传播风险基本控制。

河南安阳新增病例数呈下降态势，但仍需警惕社区特别是农村地区存在的隐匿传播导致的潜在扩散风险。河南郑州和许昌1月20日首次出现零新增病例，陕西西安1月18日首次出现零新增病例，疫情进入了收尾阶段。

北京海淀新增加的病例来自集中隔离筛查，说明疫情得到了有效控制。北京朝阳、房山、丰台、大兴疫情处于发现的早期，疫情源头还在排查过程中，多名感染者的活动轨迹比较复杂，涉及的场所人群密集，社区传播和外溢的风险较高，需要加快风险人群排查和管控。

中国卫健委新闻发言人米锋介绍，当前，中国新增本土确诊病例明显下降。但近期部分地区接连有本土聚集性疫情报告，疫情扩散和外溢风险仍然存在。

米锋说，春节临近，人员开始返乡，对于来自不同风险区域的返乡群众，各地要分类、分区精准落实防控措施，防止政策执行简单化、一刀切，防止层层加码。要坚持预防为主，人、物、环境同防，落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”要求，做好重点行业风险人群排查，及时发现排除风险隐患。

中国卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年介绍，世卫组织在上周发布的报告中指出，奥密克戎可能不是最后一个变异株，未来朝什么方向发展，仍具有高度的不确定性。