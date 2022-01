港大学者认为新形势下应思考是否坚持“清零”

奥密克戎变种病毒在香港葵涌邨失控蔓延,令“清零”与“共存”路线争议再起,有学者认为,新形势下,应思考是否还要坚持“清零”。

香港大学医学院微生物学系临床助理教授薛达(Siddharth Sridhar)昨天(22日)在面簿发文指,“清零”的政策逻辑是不惜以任何代价,将病毒排除于社区之外。在疫情早期,中国和新西兰等采取“清零”的国家取得了不错的防疫成果。然而在高传染性的奥密克戎大流行的新阶段,世界很多地方已开始在广泛接种疫苗的情况下与病毒“共存”。

薛达分析,香港始终坚持“清零”原因有二。首先是长者的疫苗接种率严重落后,一旦大暴发,可能拖垮医疗系统。其次,因为“清零”是中国大陆方面提出通关先决条件,因此港府一再重申这是防疫的原则。

薛达说,如果香港坚持“清零”,即使有朝一日与大陆通关,也难以持久,因为任何一方必然很快因为疫情再现而“熔断”(it will soon need to be stopped if cases tick up on either side (which they will))。他举例说,早前香港与新加坡协议“旅游气泡”,多次都没成功,正说明这种通关的基础是多么脆弱。

另据香港01报道,身兼香港疫苗接种计划专责工作小组成员的梁栢贤,前天(21日)已率先表示,随着奥密克戎大流行出现,疫情已经进入新阶段,相信很难实践“清零”,他建议尽快制定严谨的疫苗气泡方案,重开处所,鼓励市民接种,方为上策。

香港新界大型公共房屋住宅区葵涌邨疫情持续蔓延,奥密克戎毒株呈“几何式暴发”,病例在三天内暴增五倍达105起,涉及葵涌邨三栋居民楼。葵涌邨16座大楼以及相邻的葵馥苑两座警察宿舍,都已被纳入强检名单中。