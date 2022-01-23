港大学者认为新形势下应思考是否坚持“清零”

奥密克戎变种病毒在香港葵涌邨失控蔓延，令“清零”与“共存”路线争议再起，有学者认为，新形势下，应思考是否还要坚持“清零”。

香港大学医学院微生物学系临床助理教授薛达（Siddharth Sridhar）昨天（22日）在面簿发文指，“清零”的政策逻辑是不惜以任何代价，将病毒排除于社区之外。在疫情早期，中国和新西兰等采取“清零”的国家取得了不错的防疫成果。然而在高传染性的奥密克戎大流行的新阶段，世界很多地方已开始在广泛接种疫苗的情况下与病毒“共存”。

薛达分析，香港始终坚持“清零”原因有二。首先是长者的疫苗接种率严重落后，一旦大暴发，可能拖垮医疗系统。其次，因为“清零”是中国大陆方面提出通关先决条件，因此港府一再重申这是防疫的原则。

薛达说，如果香港坚持“清零”，即使有朝一日与大陆通关，也难以持久，因为任何一方必然很快因为疫情再现而“熔断”（it will soon need to be stopped if cases tick up on either side (which they will)）。他举例说，早前香港与新加坡协议“旅游气泡”，多次都没成功，正说明这种通关的基础是多么脆弱。

另据香港01报道，身兼香港疫苗接种计划专责工作小组成员的梁栢贤，前天（21日）已率先表示，随着奥密克戎大流行出现，疫情已经进入新阶段，相信很难实践“清零”，他建议尽快制定严谨的疫苗气泡方案，重开处所，鼓励市民接种，方为上策。

香港新界大型公共房屋住宅区葵涌邨疫情持续蔓延，奥密克戎毒株呈“几何式暴发”，病例在三天内暴增五倍达105起，涉及葵涌邨三栋居民楼。葵涌邨16座大楼以及相邻的葵馥苑两座警察宿舍，都已被纳入强检名单中。