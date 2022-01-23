映葵楼居民不满港府未派发晚餐

为控制香港葵涌区冠病疫情，香港官方昨天（22日）起围封该区一座住宅大楼“映葵楼”，楼内居民禁足五天，但居民们没法买食物或叫外卖，港府也没有派发晚饭，有居民表达不满。

据港府网站公布的信息，映葵楼从昨天凌晨4时起被围封。香港特首林郑月娥过后在记者会上介绍映葵楼的膳食安排时说：“现在已经是下午6时多，今晚的晚餐恐怕我们难以安排，因为一般要有四个小时我们才能安排饭盒供应商提供膳食，请映葵楼居民见谅，但由明天开始，便会跟逸葵楼一样，我们将供应早、午、晚三餐给映葵楼须作围封检测的居民。”

运输及房屋局长陈帆在同一个记者会上说，政府不会处理外卖事宜，但在运送药物这一必需品方面提供便利。

对于港府昨晚不派饭，有映葵楼居民表达不满。综合香港01和《明报》报道，有居民申诉家中断粮，向在场人员查询能否叫人代买食物，对方说不能叫人代买；也有人称，自前天起只吃了三碗即食面。

映葵楼居民潘小姐（化名）说，昨早不断传出大楼有多宗初阳个案的消息，港府不会在记者会前一秒才决定围封，并质疑为何没时间安排饭盒。对于饭盒预备时间，潘小姐认为，可向不同餐厅购买，并强调居民没机会预备物资，“派个包都好。”

除了映葵楼之外，港府也从前天起，对同样位于葵涌区的另一座住宅大楼“逸葵楼”实施禁足令，要求居民强制检测。