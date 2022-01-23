战日本在即 中国三名归化球员滞留荷兰机场过夜

中国男足即将客场挑战日本队，然而队中的三名归化球员却因为航班被临时取消，滞留在荷兰阿姆斯特丹机场。

据新华社报道，今天（23日）凌晨，中国三名归化球员洛国富、费南多、阿兰在网上发帖，称自己滞留在荷兰阿姆斯特丹史基浦机场，并且只能在候机室的座位上过夜，受到网络关注。

对此，中国男足相关负责人说，球队原本为三名球员预订了21号从巴西圣保罗起飞经阿姆斯特丹中转前往东京的航班，但被航司临时取消，又因为护照签证原因以及各国防疫政策限制，三名球员无法前往欧盟其他国家转机。

关于球员的休息问题，该负责人说，机场内酒店早已预订满员，由于荷兰因防疫原因取消过境签，导致球员无法出机场到阿姆斯特丹市内酒店休息，机场内VIP休息室也只开放到晚9点，无法提供过夜服务。

该负责人说，由于日本足协和日本政府对此次中国队入境时间有整体要求，经多方考虑，国家队最终决定为球员预订今天最快从阿姆斯特丹飞往日本的航班。

对于球员出现的情绪波动，该负责人代表中国男足表示理解和歉意。

中国男足将于下周四（27日）客场迎战日本队，这是卡塔尔世界杯预选赛的关键之战，目前中国队小组排名靠后，如再输球，可能提前出局。由于本土球员水平不高，几名原籍巴西的归化球员对中国男足非常重要。