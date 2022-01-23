中国流行病学专家：有没有打疫苗都可能感染奥密克戎

中国流行病学专家吴尊友分析，奥密克戎冠病变种毒株的传染性强，强在“通吃”，即不管接没接种疫苗，都可能被奥密克戎感染。

新京报智库前天（21日）在微信刊登了中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友的专访。吴尊友坦言，奥密克戎毒株的出现使中国方面对冠病的认知被刷新。他说：“特别是像美国和英国等的疫情，以及我国近期天津的疫情，都说明我们现在的疫苗还抵挡不住奥密克戎毒株的感染。那疫苗的有效性也就在于减轻感染后的症状，减少死亡，而在预防传播，控制疫情扩散方面的效果可能不像我们原先想象的这么好。”

由于中国现在采取的政策和世界大多数国家不一样，吴尊友认为，疫苗接种到一定程度后，中国能不能打开国门，什么时候打开国门，怎么打开国门，都还需要进一步观察和分析。

吴尊友预测，欧美国家之间完全放开疫情管控后，对中国构成的压力会比较大。中国怎么应对这种变化，还需要进一步研究。

另一方面，中国国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年，昨天在发布会上说，冠病疫情仍然处在大流行的急性期，所以未来疫情的发展方向还有很大的不确定性，奥密克戎变异株逐渐成为全球的主要流行株，它的传播速度比较快，影响也比较大。此外，中国的人群冠病疫苗接种目前也还没有达到足以建立坚固的免疫屏障的程度，过早仓促放松防控，将极易丧失中国前期来之不易的防控成果。

梁万年说：“在冠病大流行的背景下，我们现行的防控措施和策略，应对变异株应该是有效的，可以使我国处于相对安全的状态，可避免大规模病例的出现。”