新华社指美国是债务陷阱制造者

中国官媒新华社今天（23日）发文批评一些美国政治人物针对他国频繁炒作债务陷阱问题，试图借用这一概念干扰破坏发展中国家投资合作，并指美国才是债务陷阱制造者。

文章指美国制造债务陷阱的目的，是让美国资本轮番收割发展中国家优质资产，严重破坏发展中国家偿债能力，削弱发展中国家发展基础，阻断这些国家的经济跨越之路。新华社说，受冠病疫情影响，全球债务近年大幅增长，非洲、拉美等发展中国家债务风险受到关注，而美国借机炒作债务陷阱问题，抹黑发展中国家互利合作。

文章说：“形成债务关系本身是正常的经济行为，只有附加苛刻政治条件或带有恶意目的的债务才存在‘陷阱’，炒作‘债务陷阱’无非是将经济问题泛化、政治化。”

上海国际问题研究院研究员周玉渊在接受新华社记者书面采访时说，2010年以来发展中国家的外债增长中，美国等西方国家私人金融部门贷款快速增长，包括债券市场和商业银行贷款，增速和规模远超多边金融机构和中国金融机构。

新华社也引述泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏成，21世纪初，得益于发展中国家经济恢复及国际社会减债努力，发展中国家债务状况得以改善。然而，受2007年美国次贷危机影响，发展中国家经济遭受重创，债务规模明显扩大。美联储为挽救本国经济实行量化宽松，带动全球流动性大增，成为近年发展中国家债务增长的货币源头。

中国外长王毅本月在访问非洲国家肯尼亚时，驳斥中国对非合作带来债务陷阱的论调，并指非洲债务陷阱的说法是一些人别有用心的炒作。