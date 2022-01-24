马国强当选湖北省人大常委会副主任

前年武汉冠病疫情期间卸任的中共原武汉市委书记马国强，当选湖北省人大常委会副主任。

据湖北省政府新闻办公室官方微博消息，湖北省第十三届人民代表大会第七次会议昨天（23日）下午依法补选省十三届人大常委会副主任等职。王艳玲、马国强当选为湖北省十三届人大常委会副主任。

马国强现年59岁，河北定州人，早年长期在宝钢任职，历任宝钢集团公司副总经理、总会计师及宝钢股份总经理等职；2013年转任武钢集团总经理，2015年任武钢集团董事长。

2016年10月，马国强出任宝钢和武钢重组后的宝武集团董事长、党委书记。2017年10月中共十九大，马国强当选中央候补委员。

2018年3月，马国强出任湖北省委副书记，同年7月兼任武汉市委书记。

前年武汉出现疫情后，时任武汉市长周先旺与市委书记马国强等武汉市党政领导层被指对疫情反应迟缓，受舆论批评。

2020年1月31日，马国强曾接受央视《新闻1+1》采访时说，“我现在是一种内疚、愧疚、自责的心态，如果早采取严厉的管控措施，结果会比现在好，对全国各地的影响要小，也会让党中央、国务院少操心。”他还说，“我从来没有遇到过如此重大的挑战，这场挑战是一场看不见敌人的战役。”

同年2月13日，武汉市召开领导干部大会，宣布武汉市委主要领导职务调整的决定，马国强不再担任湖北省委副书记、常委、委员和武汉市委书记职务。

马国强此后的去向一直受各方揣测，去年8月，马国强再次复出担任湖北省人大常委会党组成员。