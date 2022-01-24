台陆委会：金马用电10年无虞 不需与大陆通电

中国大陆福建省宣称已开工建设与金门、马祖通电工程，台湾陆委会回应称，金马与福建通电涉及双方公权力事项，两岸从未沟通，台湾也无通电规划，且金马电力建设可保10年用电无虞。

福建省代省长赵龙前天在福建省十三届人大六次会议上说，福建将推进与金门、马祖通水、通电、通气、通桥，先行论证实施福建侧项目，促进厦（门）金（门）、福（州）马（祖）先融合发展，建设共同家园。

赵龙说，福建与金门、马祖通电项目福建侧工程也已开工建设。

据台湾中央社报道，陆委会昨天说，政府关心金马用电问题，持续增加当地电厂机组及相关建设，经台电评估可满足金马地区未来10年的负载成长；金马与大陆福建通电，没有必要性及急迫性。

陆委会说，“福建与金马通电项目福建侧工程已开工建设”是大陆为推进金马“小四通”进程，单方面进行的“融台促统”规划，政治意义高于实质意义。

陆委会还呼吁大陆停止政治操作，实质推进有益于两岸人民福祉的工作。

福建在2018年8月也正式向金门供水。赵龙前天透露，福建累计向金门供水超过1700万吨。

赵龙说，福建是大陆距离台湾最近的省份，也是两岸交流合作的先行先试区域。他说，福建今年将从经贸合作、同等待遇、交流交往三方面深化闽台融合发展，“凝心聚力服务祖国统一，勇于探索海峡两岸融合发展新路。”