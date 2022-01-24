中国外交部原副部长：中美对世界未来和国际秩序重塑有很强影响力

中国外交部原副部长何亚非前天（22日）指出，中美对世界未来和国际秩序重塑有很强影响力。中美关系进入合作竞争并存的调整磨合期、战略僵持期。

据中国网报道，由中国科学院地理科学与资源研究所、中国人民大学重阳金融院等16家研究机构联合发起的首届“一带一路”高质量发展学术论坛前天在北京召开。何亚非在论坛作主旨报告发时如是表述。

何亚菲说，地缘政治矛盾持续升温，地区冲突愈演愈烈。美国打压新兴大国冲动强烈，以意识形态划线战略竞争来囊括双多边关系，以维护其全球霸权地位。另一方面，以中国为代表的维护和平力量在上升，世界力量平衡继续向有利于中国方向发展。

他指出，中美对世界未来和国际秩序重塑有很强影响力。中美关系进入合作竞争并存的调整磨合期、战略僵持期。

何亚非提及，拜登总统表示不寻求改变中国政治体制，不进行冷战，但是美国国内一些人执意以中国为“假想敌”来凝聚力量，重整“美国治下的世界秩序”。从美英澳AUKUS、美日印澳四国联盟，到加强北约、召集所谓“民主国家峰会”，美国四处拼凑同盟，并在事关中国核心利益的台湾问题上触碰底线。

他说，两国关系处于微妙调整期，不少美国学者包括米尔斯海默认定美中已进入冷战，而且热战风险大于美苏冷战。

何亚菲认为，当然，中美虽然分歧严重，尚未到“冷战”境地。由于两国体量大、影响大，发生冲突和对抗的后果难以想象，比较接近现实的可能是部分学者说的“muddle through”，即走一步看一步、“摸着石头过河”。今后中美是合作大于竞争，还是竞争绑架合作，要看双方能否按照元首对话精神进行良性互动，逐步建立信任，减少分歧，加强合作。

此外，此外，他还提到，中国应重视智库的作用，做大做强中国自己的非政府国际组织，为“一带一路”高质量发展作出贡献。

他说，在调研中企业家讲到，在“一带一路”国家开展项目，会有无数个美国欧洲的非政府组织在盯着看、说这说那，牵涉许多精力，但是这些NGO不少戴着“有色眼镜”看待中国企业。中国企业亟需中国自己的非政府组织能发挥引领舆论和话语权的作用。