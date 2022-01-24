北京冬奥会主媒体中心今起全天候运行

北京冬奥会主媒体中心从今天（24日）起，将正式进入24小时运行。

据新华社报道，北京冬奥组委媒体运行部部长徐济成昨天（23日）在新闻发布会上说，主媒体中心是媒体之家，从24日起进入24小时运行，将为全世界的媒体记者带来精准服务。

徐济成说，在奥运会上，媒体的工作主要有三个目的：一是通过辛勤劳动，把全世界连接在一起，让大家共同参与奥运盛会；二是在传播中，恪守奥林匹克愿景、原则和格言，通过传播奥运精神，给人们带来理想与希望；三是让大家团结在一起，激励更多年轻人，在奥林匹克精神鼓舞下，共同建设一个美好世界。

徐济成指出，媒体运行就是要按照奥运会记者需求，为他们提供最恰当的服务。办奥运会，媒体运行一定是国际化、标准化、专业化、信息化的。“相当于我们建好一个工场，记者们都是‘大师’，在工场中，记者用自己的技艺来传播奥运会。”

作为既参与过2008年北京奥运会，又正参与2022年北京冬奥会的“双奥人”，徐济成说自己感受到了媒体在奥运会报道方面的三个新变化——新视野、新技术、新结果。

徐济成认为，每一届奥运会，媒体报道都会呈现新的角度、思想和视野。此外，新技术的发展也令人振奋，它能激励更多年轻人从事媒体这一行，就像这次部分摄影记者采用的“媒体+”网络技术，实现了即拍即传，在极短时间内就能让照片传播到全世界。最后，媒体呈现的报道结果也是焕然一新，它能让更多人关注奥运会，让奥运会得到更好的推广。