寻亲男孩刘学州已身亡 遗书称遭网暴结束一生

成功寻亲却因向父母讨要租房费被生母拉黑，河北邢台17岁少年刘学州今日（24日）凌晨在微博留下遗书后，在三亚海边服药轻生。当地警方向媒体证实，刘学州被送院抢救无效，不治身亡，具体情况仍在调查中。

刘学州日前在三亚旅游，近日凌晨突然发布一条微博，其中写道：“阳光照在海面，我也归于大海。从这里结束自己的一生，也带走了这个世界上最美的风景。”

有自杀倾向的语言立刻引起网友担忧，不少人呼吁在三亚当地的网友帮忙报警。

据澎湃新闻报道，昨晚凌晨2时，刘学州的舅妈向媒体透露刘学州已被送院抢救。凌晨4时，她公布了刘学州的死讯。

三亚市110指挥中心今早向澎湃新闻证实，刘学州自杀，并于当日凌晨经抢救无效死亡，具体情况仍在调查中。

据悉，刘学州吃了几十片抗抑郁类的药，被好心人发现后送院，但最终没能抢救过来。

这一消息引起中国网民哗然，他的最后一条微博以“生来即轻，还时亦净”导语，讲述自己出生时被父母卖掉做彩礼，四岁养父母双亡，曾是校园欺凌的受害者。

文中提到，“寻亲男孩被二次遗弃”等这些标签是他最真实的经历。他寻亲成功后，因在网上公开自己被生母拉黑的截图、被“一些颠倒黑白的人说要求买房子”等经历，遭到众多网友的网络暴力。

最终他说，自己想“也归于大海，在这里结束自己的一生”。

据记者观察，1月21日曾有网友在刘学州的微博评论区留言质疑刘学州，称刘学州是在利用寻亲给自己炒作、立人设，刘学州的行为是利用网友的善良博取同情心。

对此刘学州当时在微博评论留言称，“诽谤是违法的，保留证据了”。

今早刘学州身亡的消息流出后，有网友发现辱骂他的恶评已被大量删除。

刘学州去年12月6日在网上寻亲。山西临汾警方通过DNA比对找到了刘学州的亲生父亲丁某，两人于12月27日相见。今年1月初，刘学州又前往内蒙古见到了生母。

刘学州称，他在出生后就被父母卖了换钱。其父母也承认，抱养人给了他们五六千元（人民币）。

寻亲成功后，刘学州曾向父母提出为其买房或租房，但遭生母拒绝，并微信拉黑了刘学州。随后双方隔空指责。后来刘学州称因亲生父母“颠倒黑白”，决定要与他们“法庭见”。