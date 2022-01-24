中国新增18例本土病例五天单日新低

中国昨天（23日）新增18例本土冠病确诊病例，为五天来单日新低。

据中国国家卫健委今早（24日）通报，全大陆昨天新增57例确诊病例，其中39例为境外输入病例，本土病例18例，分布在北京六例、河北和云南各三例、山东两例，以及天津、山西、河南和广东各一例。

全大陆前天（22日）新增本土病例为19例，仅比昨天多一例。此前三天（21日、20日和19日）的新增病例依序为23例、23例、43例。

昨天新增病例中，北京六例分布在丰台区四例、房山区和大兴区各一例。河北三例，均在雄安新区；云南三例，均在西双版纳傣族自治州；山东两例，均在济南市；天津一例，在津南区；山西一例，在大同市；河南一例，在安阳市；广东1例，在珠海市。

据健康时报报道，从本月15日以来，北京已累计报告本土感染者43例，其中确诊病例33例、无症状感染者10例。北京本轮疫情已外溢至三省四地，涉及山东济南和聊城高唐、山西大同、河北保定安新多地，且大部分与冷链有关。

此外，西安市最后两个疫情中风险地区，全域均为低风险地区。

据西安市疫情防控指挥部办公室消息，截至本月24日，西安高新区丈八街道、西咸新区沣东新城斗门街道近14天内无新增本地病例和聚集性疫情

根据中国国务院联防联控机制关于分区分级防控工作要求和市专家组综合评估，经西安市冠病疫情防控指挥部同意，自今天起，将高新区丈八街道、西咸新区沣东新城斗门街道由中风险地区调整为低风险地区。