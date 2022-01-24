苏贞昌评蒋经国：莫忘独裁者过往血腥镇压

台湾总统蔡英文肯定已故总统蒋经国坚决反共、坚定保台的谈话引发蓝绿关注，行政院长苏贞昌昨天说，蔡英文只是站在总统高度，希望族群团结共同保台，但人民不会因独裁者晚年的慈眉善目，就忘记当时的血腥镇压。

由台北市政府和蒋经国国际学术交流基金会兴建营运的“经国七海文化园区”“蒋经国总统图书馆”前天（1月22日）开幕，蔡英文出席致词时说，面对当前中国大陆对台湾一波又一波的军事、政治施压，蒋经国坚决反共、坚定保台的立场，是当前台湾人民最大的共识，此番谈话招致部分绿营人士炮轰。

据台湾《联合报》报道，苏贞昌昨天（23日）回应说，台湾民主自由是一代代台湾人用青春血泪拼出来，独裁者后期政策渐渐开放是因力有未逮，这是民众争取来的，而非独裁政府的恩赐，全世界民主国家都一样。

苏贞昌说，民众知道如何保障自己的权利，也不会因晚年独裁者慈眉善目，就忘记早年满手血腥。蔡英文力促转型正义，正是要让过往被威权迫害者被平反，政府也通过相关法案，希望立院快点通过给相关受迫害者弥补。

针对苏贞昌对蒋经国的批评，国民党文传会副主委林家兴说，蔡政府对蒋经国评价“演双簧”，一下要求蒋经国总统纪念图书馆改名，一下又办纪念音乐会，甚至只敢引用部分事实为自己涂脂抹粉的行为，在在证明民进党是“心口不一”，不敢正视蒋经国的真正贡献。

林家兴说，从保卫台湾、建设台湾到推动民主台湾，都是由蒋经国在总统任内奠定，民进党享受前人成果时有无任何感恩之心？蒋经国保台，正是为了放眼两岸走向自由民主、和平繁荣的环境，而非如民进党执意走向台独，不断挑衅对岸、置台湾民众与区域盟友于战争风险之中。

林家兴呼吁民进党，如果要公正客观评价蒋经国，就应学习他的清廉自持、亲民爱民、默默推动民主改革，以及开启两岸和平交流的大格局，不要为谋一党之私戕害人民福祉，这绝对与蒋经国路线背道而驰。

蔡英文上述“尊蒋”谈话引来蓝绿阵营炮轰，民进党前立委段宜康批评，“莫名其妙，无言以对”；台湾基进则质疑，蔡英文谈话形同赋予威权统治正当性；国民党则批评民进党政府标准唱双簧手法，无助于化解朝野对立与社会分歧。