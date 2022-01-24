国泰料去年亏损61亿港元较前年低

国泰航空预计，该公司去年全年将录得亏损约56亿元至61亿元港元（下同，约9.67至10.53亿新元），但仍较前年低。

国泰航空今天（24日）公布2021年12 月份客、货运量数据，并就截至2021年12月31日止结算的年度业务表现提供最新资讯。由于全球冠病疫情持续，香港及多个巿场实施旅游限制及检疫措施，国泰因应需求疲弱而继续大幅削减运力。

国泰公告，根据集团就截至2021年12月31日止结算的年度未经审核综合管理账目的初步审阅，以及国泰董事局现阶段掌握的资讯，预计国泰将录得综合股东应占亏损约56亿至61亿港元，虽然预计亏损庞大，但相比截至2020年12月31日止年度股东应占亏损216亿港元为佳。

公告说，亏损改善主要因货运需求强劲、货运收益和运载率高企，以及公司持续有效地管理现金和成本。此外，2020年年度业绩包括减值及企业重组等单次支出，该等开支在2021年也显著减少。

根据公告，国泰去年12月载客9万2219人次，较2020年同月增加130.6%，但相比疫情前2019年12月的水平则下跌 96.9%。国泰去年12月份运载13万4691公吨货物，较2020年同月增加12%，但与2019年12月相比则减少24.1%。

国泰行政总裁邓健荣说，过去一段时期，国泰努力不懈应对冠病病毒病造成的挑战，采取果断行动，致力缔造目标更明确、更高效及更具竞争力的业务，及捕捉强劲的货运需求，令公司由2020年上半年每月现金消耗25亿至30亿元，改善至2021年下半年大致上实现正现金流。

展望今年，邓健荣说，港府于去年12月底及1月初进一步收紧旅游限制，及机组人员检疫要求，影响国泰客运及货运运力，预期由2月起每月营运现金消耗将为10亿至15亿元港元。国泰正尽一切努力在情况好转前增加运力，采纳增加机组人员资源的应对措施，估计可让每月较目前额外增加约5%货运运力。