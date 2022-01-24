台湾首批冠病口服药今晨运抵

台湾订购的一万份美国默克公司（Merck）研发的冠病口服药莫那比拉韦（molnupiravir），首批今晨5时18分运抵桃园机场。

综合联合新闻网、《自由时报》等台媒报道，默克说，药物将分三批运抵台湾，此为第一批；经办理通关程序后，将于农历新年前纳入台湾防疫前线，尽速提供给需要的病人。不过这批到货确切数量，默克则说，因与台湾中央流行疫情指挥中心签有保密合约，不便透露。

默克说，感谢台湾卫福部主管机关倾全力促成去年7月莫那比拉韦全球第三期临床试验在台湾执行。除与全球同步加速药品研发，也收集本土数据，对台湾的疫情控制及医疗量能做出贡献。目前亚洲地区只有日本取得药物并用于治疗病患。

指挥中心指挥官陈时中日前在记者会中宣布，莫那比拉韦已通过美国紧急使用授权（EUA），至少签约采购一万份。台湾食药署今年1月13日也正式批准该药物的使用。

这批台湾自购默克口服药，由长荣航空BR641货机运送，原本应该在昨天抵达，由于美国发生5G影响飞安疑虑，班机延误到今天清晨5点18分抵台。

指挥中心专家咨询小组召集人张上淳日前说明，默克口服药主要适用于发病五天内、具有重症风险因子，且临床上不适用其他治疗方式的成人轻度至中度冠病确诊者，用药的病人应确实完成五天疗程，并在治疗结束后依规定接受隔离，以提高病毒清除率、降低传播可能性。

所谓“重症风险因子”包括60岁以上或罹患糖尿病、肥胖、慢性肾病、严重心脏病、慢性阻塞性肺病、癌症等民众。指挥中心也说，厂商应于专案核准输入期间执行风险管理计划，以保障病人用药安全。