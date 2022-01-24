湖南教师李田田宣布离开家乡

曾声称被湖南湘西永顺县地方政府以“精神病”为由强行送进精神病院的小学老师李田田，昨天（23日）在个人微信公众号宣布离开家乡。

据香港《明报》报道，李田田昨天中午在微信公众号发布题为《写给家乡：离开是为了有尊严地活着！》的文章，文中写道，“我已经离开了湘西，离开了那座我生活了27年的小县城。我与爱人拖着几袋行李、一箱书籍、还有身心俱疲的灵魂，在异常寒冷的冬季、在阖家团圆之际，踏上了‘背井离乡’之旅”。

李田田说，从2019年的新闻事件起，她就已成为家乡的“异类”。

李田田的个人微信公众号“山花诗田”目前已搜索不到，《明报》的报道称，李田田的公众号是因上述文章被封号。

不少网民在微博转发李田田这篇文章，但都显示违反《互联网用户公众账号信息服务管理规定》，无法打开。

李田田是湖南永顺县桃子溪小学老师，她在2019年曾发文《一群正被毁掉的乡村孩子》，质疑小学疲于应对上级检查，教师无法安心教学，结果被县政府要求删除，深夜进城说明情况，最终演变成受舆论关注的事件。包括《人民日报》在内的多家官媒当时曾报道事件。

去年12月17日，李田田疑似因在微博发言，声援上海震旦职业学院教师宋庚一而招惹麻烦。宋庚一12月14日在课堂上质疑南京大屠杀死亡数字的真实性，被学生拍下视频放上网后，校方将她开除。

李田田随后于19日在微信称，永顺县教育体育局和公安局、医院人员以她精神有问题为由，登门要求她住院打针接受治疗。已怀孕四个月的她向外界求救，称自己被逼得走投无路，“如果真是死了，那就是一尸两命”，并称十几人上门将她强行带走送院。

12月26日晚，有消息指李田田从医院出院回家，并在微信号发布题为《湘西教师李田田|出来了，向大家报一声平安！谢谢你们！》的文章。