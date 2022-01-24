台湾本土社团连署吁蔡英文特赦陈水扁

农历新年将至，台湾本土社团发动赦扁连署，希望总统蔡英文效仿韩国总统文在寅，特赦前总统陈水扁。

据中时新闻网报道，台湾本土社团指去年圣诞夜，韩国总统文在寅宣布赦免前总统朴槿惠，赦免令今年元旦送达朴槿惠手中。文在寅表明希望能藉特赦，团结全民，消弭社会分歧，促进彼此包容，因此呼吁总统蔡英文兑现2016年“不让阿扁孤单”的承诺，赦免前总统陈水扁。

这次连署发起团体包括台湾社、台湾北社、中社、南社、客社、台东东社、花莲东社等本土社团，连署团体则有台湾数位电商创新协会胡世均、全美台湾人权协会李贤群、李登辉民主协会张璨鍙、台湾二二八关怀总会王文宏、台湾陪审团协会陈为祥等。

连署文中称，陈水扁是台湾第一个非中国国民党出身的总统，他的当选是台湾民主重要里程碑象征。

本土社团还称，扁案的发生，缘于当时台湾法制尚未成熟，也相当程度可以说是中国国民党对失去政权的 “政治报复”， 扁若迟迟不能恢复自由身，一方面代表台湾社会民主尚未完全成熟，另一方面则是造成台湾社会严重的撕裂。

台湾社会是否赞成给予特赦？连署文引用过去的例证：2017年09月18日高达八成五的民进党全国党代表连署特赦前总统陈水扁，当时全台各地，议会、县市首长、多数立委、各社团、机关皆是，甚至国民党也召开记者会呼吁；今年的1月5日，又有台南市议会决议建请中央给予特赦，可见特赦早已是台湾蓝绿共识，符合蔡英文曾提出的“不要造成社会对立”最大原则。

连署文提到，即使有反对声音，以韩国此次特赦朴槿惠情形来看，12月初仅39.2%赞成特赦，43.7%反对，但文在寅公布特赦后支持度迅即飙升至六成，对文在寅政府的支持率也从12月3日的37.4%冲高至12月30日的47%。若果能赦免前总统陈水扁，以台湾社会的结构，相信回馈给主政者的支持度只会更高。