三落马高官同日被处理 蔡鄂生被指退而不休顶风作案

中共中央纪委国家监委今天（24日）同日发布三名落马高官被处理的消息，原中国银行业监督管理委员会副主席蔡鄂生、原国家粮食局副局长徐鸣被开除党籍，最高人民法院审判委员会原委员、执行局原局长孟祥被双开。

据中央纪委国家监委网站消息，通报称，徐鸣妄议党中央大政方针，热衷迷信活动；违规收受私营企业主财物，违规出入私人会所并接受宴请；利用职务影响为其子经营活动谋取利益；道德败坏；为追逐个人名利多方算计，把公权力当作攫取私利的工具，大搞权力寻租等。

徐鸣被开除党籍，取消享受的待遇，收缴违纪违法所得，所涉犯罪问题移送检察机关审查起诉，所涉财物一并移送。

徐鸣去年7月被查时已退休三年多，他早年在商务部工作，曾任商务部市场体系建设司司长、政策研究室主任等职。

2007年11月中共十七大后，薄熙来出任政治局委员、重庆市委书记。2008年4月，徐鸣被薄熙来调往重庆担任市委副秘书长、研究室主任。2010年，徐鸣升任中共重庆市委常委、秘书长。

2011年12月，徐鸣以中共重庆市委常委身份，担任重庆两江新区党工委书记、管委会主任。2012年薄熙来案发后，徐鸣被撤销重庆市委常委职务，但仍担任两江新区党工委书记、管委会主任。2013年，徐鸣被调回北京担任国家粮食局副局长，保留副部长级待遇，2018年1月到龄退休。

中纪委对蔡鄂生的通报同样措辞严厉，指其政治上彻底蜕变，对党不忠诚不老实，搞两面派、做两面人，滥用金融监管权，严重扰乱金融市场秩序，严重污染金融领域政治生态。

通报还称，蔡鄂生奢靡腐化，寡廉鲜耻，大搞权色、钱色交易；目无法纪，“退而不休”，顶风作案，非法收受巨额财物等。

通报说，除了开除党籍，蔡鄂生享受的待遇被取消，违纪违法所得被收缴，涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

曾被称为中国信托业“头号功臣”的蔡鄂生，去年7月在卸任银监会副主席八年后被中纪委调查。

1951年出生的蔡鄂生长期在银行系统任职，在央行系统工作20余年，官至中国央行行长助理兼上海分行行长，2001-2005年转任国有重点金融机构监事会主席，2005年12月出任中国银行业监督管理委员会副主席，至2013年5月退休。

另外，去年7月落马的孟祥被双开（开除党籍公职），并被收缴违纪违法所得，所涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

中纪委对孟祥的通报称其处心积虑对抗组织审查，搞迷信活动；违规从事营利活动，通过民间借贷获取大额回报；执法犯法，违规插手干部选拔任用和司法活动；生活腐化堕落；大搞权钱交易，非法收受巨额财物等。

现年57岁的孟祥是河北保定人，曾任北京市高院副院长，2016年任中国最高法执行局局长，2019年被任命为最高法审判委员会委员。

孟祥去年被查之际，正值中国全国政法队伍教育整顿期间。