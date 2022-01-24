“洪门宴”余波未了 港民政事务局长据报明天未能复职

“洪门宴”引起的政治风波未了，因参加港区人大代表洪为民生日派对而需到检疫中心及居家监察的香港民政事务局局长徐英伟，原定明天（25日）复职，但消息称他明天未能复职，预料仍须停职数天。

据网媒“香港01”报道，香港财经事务及库务局局长许正宇、财经事务及库务局副局长陈浩濂、民政事务局副局长陈积志等11名出席派对但毋须检疫的官员，上周六（22日）居家检疫最后一次检测后收到结果呈阴性报告，今天（24日）起可复职。

许正宇今早在面簿发文称，已完成在家隔离的检疫程序，今天重回办公室工作，并提及过去一段日子，一直以视像与同事沟通，掌握最新工作进展，对于能亲身回到办公室工作感到高兴。

他说，将与财库局同事全力以赴筹备接下来的各项工作，并向立法会议员全面介绍财库局的工作规划。

至于要需检疫隔离的徐英伟、入境处长区嘉宏和发展局局长政治助理冯英伦，他们上周已离开竹篙湾检疫中心，今天完成七天居家健康监察，原定明天复职。但消息指，徐英伟明天未能复职，副局长陈积志今天恢复职务后，将署理局长一职，暂代处理职务。

香港特首林郑月娥在“洪门宴”后曾举行记者会，表明对官员出席大型聚会感到失望，尤其是民政事务局局长徐英伟，并强调会采取适当行动。

《香港01》接获消息指，港府高层决定从严处理“洪门宴”事件，特别是徐英伟作为主要抗疫官员，清楚知悉政府抗疫工作及疫情情况，罪责最大，有机会“落镬”（被开除）。