冬奥期间中国将管控重污染企业车辆

中国生态环境部今天称，北京、河北等周边省市将在北京冬奥会筹备和举办期间采取必要行政措施，对污染重、排放量大、经济影响相对较小的企业和车辆进行临时性管控。

据央视新闻客户端报道，北京冬奥会、冬残奥会将于2月4日至20日举行，生态环境部新闻发言人刘友宾今天（24日）在例行发布会上说，北京冬奥会、冬残奥会赛期正值北方地区冬春交替季节，环境气象条件极为不利。

他介绍说，为营造良好的办赛环境，北京、河北等周边省市以人大决定或立法等形式，授权当地政府在冬奥会筹备和举办期间可依法依规采取必要的行政措施，对污染重、排放量大、经济影响相对较小的企业和车辆进行临时性管控。

刘友宾说，当预测到可能出现重污染天气时，各地将依照大气污染防治法相关规定，及时启动应急预案，根据预警等级，在绩效分级的基础上，对不同排放源采取差异化的应急减排措施，降低污染物排放强度。

他也强调，冬奥期间对不同的排放源要采取差异化的减排措施，尽量减少对经济社会运行的影响，尤其是涉及到民生、能源供应、居民取暖、疫情防控等运行，要予以充分保障。

刘友宾介绍，生态环境部高度重视北京冬奥会赛区及周边区域的治理工作，近年来持续推进产业、能源、交通运输结构调整，连续五年组织开展秋冬季大气污染综合治理的攻坚行动，京津冀及周边地区的环境质量取得明显改善。

他说，以北京为例，从2013年到2021年，北京市PM2.5的浓度已经从89.5微克/立方米下降到了33微克/立方米，重污染天数已经从当初的58天下降到了八天。