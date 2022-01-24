澳洲总理莫里森微信公众号疑被强制迁移

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）微信公众号账号疑被强制迁移，今年1月被改名为“澳华新生活”。澳洲议会的情报和安全联合委员会主席、自由党参议员詹姆斯（James Paterson）告诉媒体，总理团队已经数月无法登录该账号。

综合路透社与彭博社报道，詹姆斯在一场与澳洲电台4BC的采访中，透露上述消息。

微信记录显示，莫里森的帐户是在2019年注册，使用的是中国大陆一名纪姓中国公民的名字作为帐户管理员。然而今年1月，该账号突然被强制转移，更名为“澳华新生活”。

新账号的管理人也变更为“福州九八五信息科技有限公司”。

澳洲新闻网站《SBS中文》联络上这家科技公司的负责人黄爱鹏，对方称对账号的背景一无所知，账号是原公众号负责人转移过来的，与政府无关，“纯属合法商业行为”。

在被问及为何前任账号主体纪某向其出售该账号时，他表示并不了解，只说：“我是个商人。账号合法，内容合法，价格合理。其他的我并不关注。”

微信平台服务条款规定，只有中国公民可以用自己的姓名开设公众号。腾讯后来告诉彭博社，称会按照平台服务条款解决此事。

澳大利亚人报报道，詹姆斯认为，今年是澳洲的选举年，微信没有帮莫里森恢复账号，但允许工党党魁阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在继续使用微信，是“审查制度 ”和“外国干涉”的例子，因此他呼吁澳洲议员抵制微信平台。