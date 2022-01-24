台民团将再发起公投 争取以“台湾”名义参加巴黎奥运

台湾民间团体今天（24日）宣布，将在明年重新发起公投，争取台湾代表队以“台湾”名义参加2024年巴黎奥运会。

据联合新闻网报道，台湾一番队、台湾人权促进会、台湾国、绿党、自由台湾党与公投盟、台湾教授协会、台湾制宪基金会等民间团体，今早在立法院举行“台湾队，站出来！“Let Taiwan Be Taiwan！”巴黎奥运正名启动记者会，表明将在2023年重新发起公投，让台湾代表队在2024年巴黎奥运会正名，为台湾队为名参赛。

台湾一番队说，巴黎奥运正名的公投连署已经启动，盼望所有台湾人共同响应这个申请改名的工程，让台湾以台湾之名走向世界的舞台，Let Taiwan be Taiwan。台湾正名是全体台湾人的权利，希望中华奥会向国际奥会重启谈判，才有机会修改台湾代表队的队名、会旗、会歌，跟上台湾民意的潮流。

另据东森新闻云报道，台湾2018年九合一地方选举绑公投的第13案“东奥正名”，即是否同意，以“台湾”（Taiwan）为全民申请参加所有国际运动赛事及2020年东京奥运会，结果这场公投以失败收场。

据台湾《联合报》报道，作为上述公投案提案发起人的台湾田径名宿纪政去年7月声称，将在今年再发起“2024年巴黎奥运正名公投”，当时前总统马英九指，上次相关提案已被否决，推这个东西对台湾没有意义，只会害了台湾。