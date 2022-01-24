台黑鹰撞山参谋总长沈一鸣等八人殉职 惩戒结果出炉

台湾空军UH-60M黑鹰直升机2020年1月2日在新北市与宜兰交界山区失事，前参谋总长沈一鸣上将等八名军官殉职。台湾监察院认定空军气象联队第八基地天气中心主任任亦伟和战术管制联队战术管制中心管制长周士凯有疏失，提起弹劾。惩戒法院日前判任亦伟休职两年；周士凯则因违失事证不足，不受惩戒，全案可上诉。

据台湾《自由时报》报道，此案涉及国防机密，惩戒法院不公开判决，无从得知详细理由。

但据悉，合议庭认为任亦伟未透过仪器交叉比对云层分布全貌，即告知山区有云但不影响任务，使得飞行员在资讯不足下误认可目视飞行，最终导致撞山悲剧，机上机组员与将官共13人不幸罹难，军心与民心因事故浮动，违失行为影响非轻，评议后判任亦伟休职两年，期间不得叙薪，期满可复职或调任职等相同军职。

至于周士凯，合议庭无法从监察院移送的资料中，判定他有何导致直升机失事的明确违失，因果关系不足，判他不受惩戒。

根据空军第四联队标准作业程序规定，当天的专案任务应全程保持目视飞行，不得进云，且任务机副驾驶于战管中心提示时也明确表示，如果天气不好，改走C2沿海航线，显见天气是专机任务组员选择航线的首要考量。

监委包宗和指出，任亦伟未依规定于天气室向飞行员讲解天气，且明知可见光云图受始晓日照（清晨太阳中心点低于水平面6度）不足影响，无法让飞行员了解山区航线云层分布全貌，却未运用一目了然的近红外线云图（IR4-侦测低云用）或查阅真实色云图，究明云量分布，反告知航线上近山区有云，但不影响此次任务，可正常执行。

任亦伟未将守视监控结果通知飞行员应处，致专机飞行员舍沿海C2而选C10山区航线，专机过坪林遭遇入云情况时，正驾驶完全没有心理准备，惊呼“云长那么快”，以为仍可云下目视飞行，而迟疑目视改仪器决心之下达，不幸在可操控情况下撞山。

包宗和说，任亦伟应该要提供正确资讯，并全程守视监视气候变化，如果他有看到云图，专机还没起飞都来得及跟飞行员讲山线航路有问题，即使起飞后，还是可以透过云图状况告诉战管通知飞行员要注意云。“这件意外人为疏失是非常重要的因素，如果没有人为疏失，悲剧是可以避免的。”

包宗和说，周士凯负责专机追监事宜，却未汲取2018年F-16机撞五分山的教训，任务前未查询预定航线周围地障，也未依标准作业程序，将C10航线报告点座标输入至指挥仪，致飞行员无法察觉专机偏离航线进入高地障山区，且周士凯未依规定告知飞行员天气状况，协助掌握前方云的分布全貌，也涉违失。但这部分经弹劾移送惩戒法院后，未获得合议庭采认。