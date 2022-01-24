若被视为观众确诊病例密接者 外国外交官将隔离21天

中国政府警告出席北京冬奥会开幕式的外国外交官，若被视为观众确诊病例的密切接触者，将面对21天的隔离令。

据彭博社报道，北京冬奥会开幕式2月4日举行，出席者必须严守一系列防疫措施，从外交使团收获的通知发现，这些防疫措施包括要求他们避免出席派对，与朋友共餐，甚至在电梯里闲聊，以及例行冠病检测和出行限制等。

通知还说，“如果在观众区发现确诊病例，疾控中心将确定病例的密切接触者。这些密接者将接受21天的集中隔离医学观察。”

据一名不愿具名的外国外交官透露，虽然许多国家都将遵守防疫条例，但对一些西方外交官来说，要接受隔离观察将令他们对出席北京冬奥会开幕式却步。

针对外交使团收到的防疫措施通知，中国外交部受询时未立即做出回应。

在积极筹备北京冬奥会之际，坚守“清零政策”的中国政府也设法遏制全国各地暴发的疫情。

截至昨天，中国大陆新增本土病例为五天单日新低，分布在北京六例、河北和云南各三例、山东两例，以及天津、山西、河南和广东各一例。

不过，首都北京疫情尚未受控。据健康时报报道，从本月15日以来，北京已累计报告本土感染者43例，其中确诊病例33例、无症状感染者10例。北京本轮疫情已外溢至三省四地，涉及山东济南和聊城高唐、山西大同、河北保定安新多地，且大部分与冷链有关。

北京冬奥会举行期间，当局将对运输、住宿和赛场采取闭环管理。外交官将在出席任何赛事前48小时接受两次核酸检测，并提供他们的疫苗接种记录。根据通知，凡是接种中国大陆疫苗，需施打追加剂，若是接种非大陆疫苗，只要完成全程疫苗接种，就无需施打追加剂。