清华研发新型发动机飞行演示验证试验成功

中国清华大学航天航空学院自主研发的新型发动机飞行演示验证今天（24日）试验成功。清华大学称，试验表明中国已掌握该新型发动机的自主研发与工程实现能力，在新型空天动力领域跻身世界前列。

据中国央视新闻报道，清华大学航天航空学院王兵教授团队今天上午进行喷雾燃烧与推进实验室新型发动机飞行演示试验，发动机在预定的高度和速度范围内成功点火、稳定工作，试验成功。

试验任务由“清航·大兴号”两级火箭助推执行。一级火箭分离后，二级火箭将任务段发动机推到预定高度和速度。发动机进气道实现高效吸气，供油系统将航空煤油雾化喷入燃烧室，点火系统顺利启动，燃烧室与发动机稳定工作，获得持续推力，试验取得成功。

此次飞行试验任务命名为“清航壹号”，科学任务和试验总体方案由清华大学航天航空学院自主提出，由王兵带领喷雾燃烧与推进实验室负责发动机整体设计，成果转化项目公司清航空天（北京）科技有限公司完成发动机整体制造和装配，具备完全自主知识产权。

据报道，在航空领域宽速域、跨空域飞行的发展趋势推动下，传统空天动力在性能提升方面已遇到理论极限与技术瓶颈。

尽管国际上在上世纪50至60年代便提出将自增压燃烧技术应用于动力系统的理念，但直至2011年前后，随着相关研究结果发表数量的增加，才逐渐引起学术界和工业界关注。

王兵说，通过此次飞行任务，获得了真实飞行条件下，工作环境参数变化对发动机燃烧室运行特性的影响，充分检验了发动机的真实工作特性，并验证现有技术路线的可行性，为新技术走向工程化和产品化，提供了重要的试验数据，积累真实的飞行经验。