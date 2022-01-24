广州亚运城易主 央企中海成第一大股东

雅居乐今早宣布将广州亚运城26%股权以18.43亿售于央企中海，中海目前已是该综合房地产项目的最大股东。另有消息指，另一股东世茂集团也已在与中海洽谈，拟要出售其持有的项目股权。

综合澎湃新闻与《第一财经》报道，雅居乐集团今早（24日）公告称，已于本月21日与买方（中国海外发展有限公司的间接全资附属公司）签订协议，以18.43亿元人民币出售广州利合集团26.66%的股权，其中包括13.8亿元现金及买方应付给广州利合集团的贷款金额约4.63亿元。

广州利合集团是广州亚运城的开发公司，拥有“广州亚运城”的土地使用权。

广州利合集团早前分别由雅居乐、中海、广州市鸿盈绿化工程有限公司（碧桂园）及上海穆蕾企业管理有限公司（世茂）拥有约26.66%、20%、26.67%及26.67%的股权。

雅居乐此次出售该项目的股权，碧桂园和世茂应该享有优先受让权，但在当前房企面临的大环境下，开发商们都在尽可能的回笼资金，保证公司的现金流。

此次出售之后，中海在广州亚运城的股权提升至46.66%，成为了最大股东，也对项目实现了绝对控盘。

据悉，中海还将继续接手该项目其他股东方的股权，进一步增加公司在该项目的股权比例。

财联社则报道，有知情人士独家爆料，世茂集团正与中海洽谈出售股权。

“广州亚运城”位于广州市番禺区石楼镇，是一座商住混合式综合体，总建筑面积约为585万平方米，地盘面积约为252.1万平方米。